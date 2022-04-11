Волонтери та небайдужі мешканці Тернопільської громади продовжують активно допомагати і надсилати гуманітарну допомогу у міста в центральній та східній частинах України.

Так, 9 квітня з Тернополя відправили другу партію гуманітарної допомоги для потреб жителів міста Суми.

«Кілька тижнів тому Тернопіль отримав допомогу від української діаспори з Великої Британії, яка передала чотири автомобілі швидкої допомоги та медикаменти. Цей вантаж ми скерували туди, де в цьому була найбільша потреба – у військову частину на Луганщині і захисникам на Київщині. Авто швидкої допомоги передано звільненому від російських окупантів місту Тростянець, – розповів міський голова Сергій Надал. – І зараз чергове авто швидкої разом з медикаментами, продуктами харчування, засобами гігієни та іншими речами, відправлено в Суми. Ми дякуємо сумчанам за те, що вони витримали та вистояли у цій боротьбі. Дякуємо усім небайдужим тернополянам та волонтерам, які допомогли зібрати допомогу, завантажити і відправити її».