З Тернопільщини за кордон виїхало майже 19 тис. учнів. Про це повідомила начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. До війни у школах краю навчалося майже 110 тис. дітей.

Близько трьох тисяч учнів з південно-східних областей долучилися до дистанційного навчання на Тернопільщині. Втім, покинули регіон набагато більше дітей. «За кордон виїхало майже 19 тис. учнів. До освітнього процесу із-за кордону долучилося 18 тис. дітей. На сьогодні ми маємо 78 заяв від батьків, які забрали своїх дітей. Ці діти продовжують навчання за кордоном. Навіть якщо ми врахуємо дітей, які приєдналися до наших навчальних закладів з територій, де йдуть бойові дії, це нам не компенсує ту кількість дітей, яка була в нас до початку війни. Це боляче, адже хотілося б, щоб українські діти навчалися в українських школах», – зазначає Ольга Хома.

За інформацією Міністерства освіти і науки, українські учні та студенти отримають документи про освіту. Вже відновлена єдина державна електронна база з питань освіти (ЄДЕБО), у яку вносяться персональні дані учнів та студентів. Відтак заклади освіти мають можливість вносити до ЄДЕБО дані щодо здобувачів освіти, формувати для випускників інформацію, що міститиметься в документах про здобуту освіту та отримувати реєстраційні номери додатків європейського зразка, подавати заяви щодо ліцензування освітньої діяльності тощо.