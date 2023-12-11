За взаємодії прокуратури й управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОВА 17 т пестицидів вивезено для утилізації.

Прокурори органів Тернопільської обласної прокуратури у рамках досудових розслідувань кримінальних проваджень спільно з управлінням екології та природних ресурсів Тернопільської ОВА організували вивезення спеціальним підприємством залишків пестицидів, які створювали загрозу забруднення довкілля. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Нагадаємо, під процесуальним керівництвом Теребовлянської та Кременецької окружних прокуратур розпочато досудове розслідування за фактом неналежного зберігання пестицидів, що загрожувало забрудненням земель відходами, шкідливими для навколишнього природного середовища (ч. 1 ст. 239 КК України).

Залишки пестицидів зберігались на складах Гусятинської, Борсуківської, Скориківської, Золотниківської та Шумської територіальних громад у незадовільних умовах, що не відповідали санітарним та природоохоронним нормам.

Майже 17 тонн небезпечних хімікатів упаковано та вивезено спеціалізованим підприємством для подальшої утилізації у встановленому порядку. Відтак вирішено одну з екологічних проблем регіону.