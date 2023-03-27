УПЦ МП вивозить з Києво-Печерської Лаври нажите роками майно. У Почаївській Лаврі також не пасуть задніх.

Поки вирують пристрасті довкола виселення УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври, над подальшою долею московського патріархату у Почаївській лаврі також нависла загроза. 22 березня Тернопільська обласна рада звернулася до Верховної Ради України з питанням правомірності використання комплексу споруд монастиря церквою країни-агресора. Раніше розпорядженням голови обласної ради було створено відповідну робочу групу, яка займається дослідженням цієї проблеми.

Очікуючи невтішних для себе рішень, в УПЦ МП, вочевидь, розпочали приховану евакуацію з Почаївської Лаври. І поки усі переймаються долею Почаївської ікони Божої Матері та інших святинь монастиря, з Лаври пропали речі, які, напевно, мають більшу цінність у московському патріархаті – алкоголь та золото.

Місцеві мешканці повідомляють, що з торгових прилавків у Почаївській Лаврі пропали вироби із золота та срібла.

Відтепер у Лаврі та на Інтернет-сайті офіційної церковної лавки монастиря ви не зможете придбати вино, яке згідно кеш-версії сайту ще було доступне 18 березня. Крім традиційного церковного кагору монахи продавали також вино, не призначене для таїнства Євхаристії, про що вказували на пляшках. Тут можна було зустріти наливку марок «Святкове», «Сухе», «Лікувальне». Об’єми пляшок могли задовольнити будь-який апетит: траплялися пляшки навіть по 5 (!) літрів. Продукція хоча й була маркована абревіатурою «ПЛ» (Почаївська Лавра), але знайти пряму вказівку на походження вина ви б не змогли, як і марок акцизного збору.

Також на сайті церковної лавки Почаївської Лаври та у самому монастирі припинили торгувати святою водою.