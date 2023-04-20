З Олегом Барною попрощаються на Майдані Незалежності у Києві: згодом тіло Героя привезуть до Чорткова

В суботу у Чорткові зустрічатимуть тіло загиблого Героя Олега Барни.

Про це повідомили у Чортківській міській раді.

“Клята війна продовжує забирати життя найкращих синів та доньок України. Народний депутат України восьмого скликання, селищний голова Нагірянки (2002-2010 роки), помічник гранатометника, старший сержант Барна Олег загинув на Донбасі 17 квітня. Він не дожив один день до свого 56-го дня народження…”

Прощання із загиблим воїном відбудеться 21 квітня спершу у Михайлівському соборі в Києві, потім на Майдані Незалежності.

У Чорткові загиблого Героя зустрічатимуть в суботу, 22 квітня, о 12 год. у Соборі верховних апостолів Петра і Павла. Парастас відбудеться 22 квітня о 19 год. у рідному домі Героя у селі Білобожниця. Чин похорону розпочнеться у неділю, 23 квітня, о 14 год. у с. Білобожниця.

“Просимо прийти та віддати шану Герою, який віддав Україні найдорожче…”, – закликають у міській раді.