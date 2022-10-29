Культовий «Потяг до перемоги» вирушить до Молдови.

Він курсуватиме з 5 листопада за маршрутом № 351/352 Київ – Кишинів. Вирушатиме з Києва о 17:02 та прибуватиме до столиці Молдови о 10:38. Зворотнє відправлення – о 17:45 та прибуття до Києва об 11:48. Про це повідомляють в Укрзалізниці.

«Потяг до перемоги», вагони якого розписані українськими митцями, протягом двох місяців подорожував усіма регіонами України, а також став місцем спеціального брифінгу держсекретаря США Ентоні Блінкена. Проєкт є спільною ініціативою Укрзалізниця – Ukrzaliznytsia та Gres Todorchuk під кураторством Катя Тейлор.