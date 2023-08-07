З короваєм і квітами: у громаді неподалік Тернополя урочисто зустріли воїна, котрий повернувся з полону. ФОТО

Після тривалого перебування у ворожому полоні та реабілітації додому повернувся воїн Микола з Великого Глибочка, що неподалік Тернополя.

Біля місцевого храму односельці організували урочисту зустріч Захисника. У рідній громаді його вітали з прапорами та короваєм.

Про радісну подію повідомили на сторінці Парафії Різдва Пресвятої Богородиці села Великий Глибочок.

“Урочиста зустріч воїна Миколи, який після тривалого полону та реабілітації повернувся до рідного дому

Незламні люди в моїй країні

Незламно – вільні, незламно – сильні!

Лютує ворог, земля палає

Та ми поборемо, бо ми – незламні!”.