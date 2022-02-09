Ювілейний 25 з’їзд «УДАРу» Віталія Кличка мав стати рядовою подією: партія мала ухвалити рішення про участь свого кандидата у виборах до парламенту на 206-му окрузі. Однак у підсумку внутрішньопартійна подія перетворилась на своєрідний парад опонентів Володимира Зеленського: на з’їзд до колишніх партнерів прибули п’ятий президент та лідер «Європейської солідарності» Петро Порошенко, голова партії «Голос» Кіра Рудик, ексгенпрокурори Юрій Луценко та Руслан Рябошапка, колишній міністр фінансів та секретар РНБО (у 2019 році) Олександр Данилюк. Сергій Соболєв та Сергій Власенко передали письмове привітання від лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко.

Практично усі учасники і гості закликали до об’єднання. Не лише задля порятунку країни у непростій актуальній ситуації, а й перемоги на парламентських та президентських виборах. І в планах – не чекати двох років, коли вибори мали б відбутися за законом, пише LB.ua.

“Кличко готовий відповідати жорстко”

В очікуванні на початок з’їзду соратники Кличка смакували «ще одну перемогу над «Слугами». Учора Київрада з ініціативи Кличка проголосувала за відновлення у столиці районних рад та перепідпорядкування виконавчих органів районів Київраді.

«Тепер нас восени чекають вибори у райради, на яких «зеленим» точно буде не солодко і вони це прекрасно розуміють», – ділилася одна депутатів фракції «УДАР» у Київській міській раді.

«Якщо раніше ми не йшли на жорстке протистояння з Банковою і сподівалися на «дипломатичне» вирішення конфлікту зі «Слугами», то після того, як Зеленський всупереч закону звільнив голів трьох районів Києва, Кличко готовий відповідати жорстко, – заявив у спілкуванні з LB.ua впливовий соратник мера столиці. – І відновлення рад у Києві – лише початок».

Наступним ударом у відповідь, за його словами, має стати показова поразка «Слуги народу» на довиборах у 206 окрузі.

Давній соратник Кличка, депутат Київради Дмитро Білоцерківець також оптимістично прогнозував, що на довиборах по 206 округу «точно переможе не представник «Слуги народу», а наша команда зробить все, щоб на 206 окрузі отримав перемогу голова Чернігівської обласної організації «УДАРу» Олександр Ломако». Ломако – секретар міської ради та близький соратник мера Чернігова Владислава Атрошенка, чий політичний вплив у регіоні складно переоцінити.

За словами соратників Кличка, після висування Ломако «Слуги» потрапили у своєрідний цугцванг – висунути власного кандидата і програти, або ж не висуватися, що означатиме визнання своєї поразки до бою, що ганебніше.

«Коли наш кандидат переможе, а він точно переможе, – це буде потужний сигнал усім елітам», – переконаний уже цитований вище соратник Кличка.

Разом, але окремо

Після гімну, традиційних для відкриття з’їзду формальностей слово взяв Віталій Кличко. Він нагадав проблеми для усього світу: пандемію та зростання цін на енергоносії. «Але є одна відмінність України від інших країн – у них під боком не стоїть стотисячна армія».

Далі ж голова «УДАРу» перейшов у політичний наступ, констатувавши «симптоми узурпації влади»: тиск на політичних опонентів, переслідування та проведення обшуків (які постійно відбуваються у його соратників з початку минулого року), тиск на місцеве самоврядування та «спроби побудувати власну вертикаль».

Кличко наголосив, що мери різних міст замість того, щоб займаються теробороною, змушені відбиватися від центральної влади.

«Але цей тиск робить самого президента слабким … Банкова повинна усвідомити, що не існує окремих проблем місцевого самоврядування та окремо центрального рівня», – заявив він, запропонувавши, щоб «УДАР» став основою «об’єднання усіх сил, кому не байдужа Україна». Але при цьому додав, що «у наступних виборах ми будемо брати участь самостійно».

Цікаво, що цей заклик «до консолідації» він також скерував і президенту Зеленському: «Треба боротися не один проти одного, а за Україну. Ми закликаємо створити національний форум єдності країни».

На переконання Кличка, предметом Форуму єдності має стати «Економічний план дій: захист. Безпека. Розвиток» що включає першочергові кроки зі стабілізації ситуації в країні.

Всі на вибори!

Наступним говорив заступник голови партії Артур Палатний, який заявив про новий етап розвитку «УДАРу»: «Ми вже створили організаційний хребет партії, тепер ми будемо нарощувати м’язи… Ми готові брати удар на себе. І доведемо це на наступних парламентських та президентських виборах».

Після традиційних відео привітань іноземних колег, слово взяв Кличко-молодший.

Володимир був присутній не як політик, але в риториці звучали цілком політичні нотки: «Ми боремося за нашу ідею, за наш вибір – за свободу та демократію. Ми не агресори, але можемо агресивно відстоювати наші кордони», – сказав з трибуни брат лідера «УДАРу», який напередодні вступив до лав тероборони Києва.

Свою мотивацію записатися до лав тероборони він пояснив просто: «Я спитав себе, що можу зробити? Я вступив до тероборони. Цей вибір я зробив, тому що я люблю свій народ, свою країну, своє місто, свою сім’ю, доньку… Я хочу вас запитати: “А ви любите свою країну?” Майбутнє наших дітей, у якій країні ми житимемо, залежить від нас», – звернувся Володимир Кличко.

Після промови Володимира Кличка слово взяв п’ятий президент Петро Порошенко.

«В час, коли колишні «кварталівці» вже спакували тривожні валізи, щоб тихесенько піти до лісу, наші сили об’єдналися!» – заявив він.

Плани «Слуг народу» позбавити міського голову столиці повноважень голови КМДА Порошенко прямо назвав «спробою перевороту через позбавлення народно обраного мера його повноважень».

Кіра Рудик також заявила про переслідування (сама очільниця «Голосу» також ходить на допити у ДБР – поки що у статусі свідка у справі про використання її партією бюджетних коштів) та підтримала заклик Кличка до об’єднання, зазначивши, що «чим консолідованіші ми будемо, тим гучніше буде наш голос, тим сильнішим буде наш удар. Ми готові рука до руки, плече до плеча протистояти цьому. Я впевнена, що лише разом ми зможемо запобігти усім викликам, які є перед нашою країною», – сказала вона.

На захід планувала потрапити і Юлія Тимошенко. Але через ковід вимушена була делегувати парламентський десант «Батьківщини»: Сергія Соболєва, Сергія Власенка та інших.

Соболєв зачитав письмове привітання Юлії Тимошенко з загальними фразами про підтримку необхідності єднання усіх демократичних сил.

Найбільш палким був виступ Юрія Луценка, який у своєму звичному стилі каламбурив про лісних слуг.

Вчорашнє спільне голосування в Київраді за повернення райрад (а значить восени – виборів) прокоментував так: «Є порох в порохівницях та удар в рукавицях».

Наостанок він закликав провести дострокові парламентські вибори, наслідком яких стануть дострокові президентські: «Перемога буде за нами!».

«Це точно не фальстарт напередодні виборів, які офіційно мають відбутися, умовно, через два роки. Бо тепер всі сили включили режим форсування та прискорення, – переконана близька соратниця Віталія Кличка. – Насправді цей з’їзд планували давно, адже нам треба було висунути свого кандидата по 206 округу (який звільнився після загибелі депутата від групи «За майбутнє» Антона Полякова). Захід через епідемію навіть хотіли скасувати. Але, враховуючи все, що відбувається в країні, вирішили його провести. Вийшло навіть краще, ніж очікували».

Уже після з’їзду Віталій Кличко пообіцявши дати «чітку відповідь через рік» щодо власної участі у президентських перегонах. Бо поки передчасно. Більш багатослівним був щодо перспектив ухвалення у Верховній Раді в цілому законопроєкту про столицю. За його словами, він постійно спілкується з нардепами і впевнений: у другому читанні документ точно не приймуть, тому що він суперечить Конституції. Прийняти цей закон, переконаний Кличко, означає спаплюжити Конституцію.

Анна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua