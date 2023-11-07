Третього листопада у жительки однієї з громад Тернопільщини лабораторно підтвердили вірусний гепатит А. Результати обстежень контактних осіб – негативні. Нових випадків захворювання в області не реєстрували.

Про це повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації.

За попередніми результатами епідеміологічного розслідування, людина, яка підозрюється, як джерело інфекції, прибула до нас з іншої області. Фахівці пов’язують її захворювання з перебуванням у несприятливих санітарно-гігієнічних побутових умовах, а не з інфікуванням від інших людей. В громаді, де проживає хвора, тривають протиепідемічні заходи. Також цей випадок не пов’язаний зі спалахом гепатиту А у Вінниці.

– Не потрібно асоціювати реєстрацію одного випадку жовтяничної форми перебігу гепатиту із неблагополуччям у Вінницькій області, – каже Володимир Паничев, заступник генерального директора з досліджень біологічних факторів, лікар епідеміолог ДУ «Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України». – Вірусний гепатит, в тому числі у Тернопільській області, не є екзотом, він реєструється постійно в усі роки. Впродовж 9 місяців 2023 року в області було зареєстровано 4 випадки вірусного гепатиту. Більшість випадків вірусного гепатиту А проходить у легких, безжовтяничних формах. Це означає, що люди хворіють гепатитом, не звертаючись до медиків, і він залишається недіагностованим. Цей гепатит протікає в легких формах і не дає ніяких наслідків. Також не формується вірусоносійства, тобто людина після хвороби не є носієм вірусу. Випадок зареєстрований у нас ніяким чином з Вінницею не пов’язаний. Завдяки отриманій нами інформації він пов’язаний з побутом, і у зв’язку з тим, що людина, яка підозрюється нами як джерело інфекції, прибула з іншої області, але не з Вінниці. Це інфекція із фекально-оральним механізмом передачі і вона дуже легко регулюється. Забруднена вода, їжа та руки – це те від чого треба себе убезпечити.