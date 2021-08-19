Скандальна ситуація виникла вчора на Тернопільщині, у селі Москалівка Лановецької ОТГ.

Всесвітньо відомий митець Іван Марчук, котрий народився у цьому селі, забрав зі шкільного музею свої картини. Через неналежні умови зберігання безцінні твори почали псуватися – вкрилися цвіллю. Відтак, автор вирішив перевезти експонати у більш придатне приміщення до Києва, а натомість надати музею репродукції.

Втім, такі дії, вочевидь, не сподобалися деяким місцевим посадовцям, тож вони викликали поліцію.

Про ганебну ситуацію повідомив у Фейсбуці Давид Андрощук. Чоловік опублікував відео з місця подій.

“З єдиного музею Івана Марчука в Україні (поки що) в селі Москалівка сам митець з «боєм» забирає оригінали своїх картин. Міська рада створила проблему, для вирішення якої був задіяний сам президент”, – написав він.

У коментарях люди висловлюють обурення ситуацією, що склалася, і звинувачують у цьому місцеву владу:

“Дякуючи мерії, що закрили школу і позбулися єдиного на сьогоднішній день музею… Дякуємо сімї Поплавським, які до сьогоднішнього дня займалися ним, але… їх не почули, а нагло розрахували…, а картини їдуть на Київ…”

“Сумно, що з Лановеччини їдуть картини, але в Києві будуть належні умови. Без опалення вони взялися цвіллю”

“Ганьба!! Перед митцем якого знає весь світ соромно! Дуже шкода, що деякі особи позволяють неприпустиме на своїх посадах хамство та зневагу!”

“Браво пан мер! Спочатку закриваєте школу, не фінансуєте її. Опалення немає, картини зберігаються в неналежних умовах, а потім викликаєте поліцію! Як «круто прославилася» наша ОТГ”.

Ольга Калініна-Коберник зауважила, що днями міська влада присвоїла Івану Марчуку звання почесного громадянина Лановецької громади, вчора ж до нього викликали поліцію.

“Ще буквально вчора міська рада вручає Івану Степановичу Марчуку “свідоцтво про присвоєння звання «Почесний громадянин Лановецької міської територіальної громади», а сьогодні вже не впізнають і викликають поліцію як до “невідомого, який виносить картини”????? Дані дії не підлягають ніякій логіці”, – написала жінка.