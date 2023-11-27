Тернополянин Тарас Якимець здобув перше місце і отримав Кубок України з кіокушинкайкан карате у категорії 16-17 років, який проходив у місті Бровари.

Понад 200 учасників з 10 областей України змагалися за перемогу. Тарас є вихованцем «Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1». Тренує юного спортсмена викладач КДЮСШ №1 Тетяна Чубата.

“Пишаємося активною молоддю нашого міста! Вітаємо тернополянина та тренера з отриманим Кубком. Бажаємо нових звершень, вдалих виступів і успіхів у професійному спорті”, – зазначив з цього приводу міський голова Тернополя Сергій Надал.