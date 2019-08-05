Наш земляк Володимир Войтович повернувся зі столиці Болгарії з бронзовою нагородою. Там проходив чемпіонат світу з греко-римської боротьби.

Юний спортсмен з Тернополя вкотре здобув призове місце на змаганнях світового рівня.

Як повідомили у Федерації з греко-римської боротьби міста Тернополя, хлопець змагався у вазі 51 кілограм. «Володимир Войтович – бронзовий призер Чемпіонату Світу у вазі 51 кг. Він – вихованець КЗ «ДЮСШ з греко-римської боротьби» та «Школи вищої спортивної майстерності» м. Тернополя. Вітаємо юного спортсмена, а також його тренерів і батьків».

Додамо, Володимир Войтович бере участь у змаганнях світового рівня не вперше. У червні він також виборов бронзу для України в Італії.

Тренер юного спортсмена Володимир Лучанко наголосив, що хлопець не лише талановитий, а й дуже наполегливий.

«На Чемпіонаті Володимир показав дуже гарні результати. Участь у змаганнях такого рівня – це надзвичайно відповідально. Віримо, що попереду в нього багато перемог».

Софія Романська