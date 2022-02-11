Кременчанин Дмитро Мазурчук стартував на Олімпіаді-2022 у лижному двоборстві. Юнак завершив перші етапи змагань, показавши гарний результат. Знову на старт він вийде 15 лютого.

Дмитро Мазурчук представляє країну на XXIV зимових Олімпійських іграх. Програма змагань складається з двох етапів – стрибків з трампліну HS 106 м, де спортсмен показав 35-й результат, стрибнувши на 87 метрів, та лижної гонки на 10 км, яку наш земляк завершив 36-м.

«В цілому задоволений виступом. Заліковий стрибок вийшов не так, як хотілося б. Якби повторити той, що на тренуванні – було б взагалі супер. Але будемо далі працювати наполегливіше, щоб показати кращі результати», – прокоментував свій результат молодий дебютант.

Додамо, лижне двоборство — зимовий олімпійський вид спорту, який включає в себе стрибки з трампліна і лижний крос. У програму Олімпіад входять два види індивідуальних змагань і командні змагання. Сучасні індивідуальні змагання складаються із стрибків з трампліна і гонки на 10 км. Спочатку проводяться стрибки з трампліна. Вони оцінюються за очковою системою, в якій враховується довжина стрибка і оцінка за стиль.