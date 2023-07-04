У суботу, 15 липня, в парку Сопільче (головна алея від флагштоку) відбудуться дитячі перегони на велосипедах, біговелах та самокатах «Круті віражі».

Обов’язкова умова участі – попередня реєстрація, яка проводиться у визначеній віковій категорії та лише в одному обраному виді транспорту та наявність захисного шолому.

Організаторами для участі в змаганнях визначено такі вікові категорії:

0-1 р. (дистанція 10 метрів, хлопці + дівчата) – повзунці;

1-2 р. (дистанція 50 метрів, хлопці + дівчата) – біговел;

2-3 р. (дистанція 100 метрів, хлопці + дівчата) – біговел, самокат;

3-4 р. (дистанція 200 метрів, хлопці + дівчата) – біговел, самокат;

5-6 р. (дистанція 250 метрів, хлопці + дівчата) – велосипед, самокат;

7-8 р. (дистанція 500 метрів, хлопці + дівчата) – велосипед, самокат;

9 р. 2013 р. н. (дистанція 500 метрів, хлопці + дівчата) – велосипед, самокат.

Переможців буде визначено відповідно по кожній віковій категорії серед дівчаток та хлоп’ят окремо, а також по кожному виду транспорту (або повзунці).

Реєстрація триватиме до 13 липня за вказаним посиланням.

Організатори: управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення.