У суботу, 15 липня, в парку Сопільче (головна алея від флагштоку) відбудуться дитячі перегони на велосипедах, біговелах та самокатах «Круті віражі».
Обов’язкова умова участі – попередня реєстрація, яка проводиться у визначеній віковій категорії та лише в одному обраному виді транспорту та наявність захисного шолому.
Організаторами для участі в змаганнях визначено такі вікові категорії:
- 0-1 р. (дистанція 10 метрів, хлопці + дівчата) – повзунці;
- 1-2 р. (дистанція 50 метрів, хлопці + дівчата) – біговел;
- 2-3 р. (дистанція 100 метрів, хлопці + дівчата) – біговел, самокат;
- 3-4 р. (дистанція 200 метрів, хлопці + дівчата) – біговел, самокат;
- 5-6 р. (дистанція 250 метрів, хлопці + дівчата) – велосипед, самокат;
- 7-8 р. (дистанція 500 метрів, хлопці + дівчата) – велосипед, самокат;
- 9 р. 2013 р. н. (дистанція 500 метрів, хлопці + дівчата) – велосипед, самокат.
Переможців буде визначено відповідно по кожній віковій категорії серед дівчаток та хлоп’ят окремо, а також по кожному виду транспорту (або повзунці).
Реєстрація триватиме до 13 липня за вказаним посиланням.
Організатори: управління розвитку спорту та фізичної культури Тернопільської міської ради, Тернопільський міський центр фізичного здоров’я населення.