Тернопільські легкоатлети випробовували сили на Чемпіонаті України, який відбувся 18 – 20 червня у Кропивницькому. Тернопільські спортсмени здобули чотири призові місця: друге та чотири треті.

Як повідомили у Федерації з легкої атлетики Тернопільської області, наші бігуни значно поліпшили особисті результати. Втім, завадили здобути першість команди з Туреччини.

«Незважаючи на дуже спекотну погоду, друге та чотири треті місця серед українських спортсменів вибороли наші атлети. Також усі наші учасники зуміли покращити свої особисті результати. Виступити ще краще завадили і спортсмени збірної команди Туреччини, яких чомусь допускали до фіналів, вибиваючи з них українських атлетів. Вихованка Бережанської ДЮСШ Тетяна Когут (тренер Дуда Володимир) в бігу на 2000м з перешкодами з результатом 7.17,8 сек. виборола срібну нагороду. Два треті місця за Висоцьким Ігорем (ОДЮСШ з літніх видів спорту, тренери Панасюк Іван, Головацький Микола) – в метанні диску (46,87м) та штовханні ядра (15.7м). І ще два треті місця за вихованцями обласної ДЮСШ – Гнатіва Віктора в бігу на 2000м з перешкодами (6.19,3 сек) (тренери Дуда Богдан, Дуда Оксана), та в штовханні ядра (12.22см) – Мітюрьової Вікторії (тренери Шмуляєва Галина, Дахновський Леонід)».

Додамо, легкоатлетка з Бережан Тетяна Когут, що здобула срібло на Чемпіонаті України, братиме участь у міжнародних змаганнях у Стамбулі.

Софія Романська