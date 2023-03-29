Юні танцюристи з Чорткова тріумфували на Чемпіонаті Світу. ФОТО

25 березня у Польщі відбулися міжнародні змагання з танців «IDSA World Championship».

Вже вкотре взяли участь юні вихованці Чортківської школи танців Flex Academy. Про це повідомляють у Чортківській міській раді. Серед призерів:

Переможці Чемпіонату Світу:

Матвій Пахольчак та Аріна Скотецька у категорії Juveniles 2 Open – EUR – 1 місце; Juveniles 2 Rising Stars – 2 місце

Аріна Скотецька (Juveniles 1 Open SOLO Girls – EUR – 1 місце).

Срібні призери:

Дмитро Бельзецький Владислава Пирка (Juniors 1 Open – EUR 2 місце; Juniors 1 Rising Stars – EUR 3 місце);

Фіналісти:

Олександр Пендзій та Вероніка Тимків (Juniors 1 Open – EUR 6 місце; Juniors 2 C – EUR 2 місце).

Півфіналісти:

Маркіян Стельмащук та Дарина Яковенко (Juniors 2 Open – EUR

Juniors 2 Rising Star – EUR 1 місце);

Максим Бісюк та Соломія Гуцал (Juniors 1 Open – EUR; Juniors 1 D – EUR 1 місце).

Фіналістки:

Соломія Гуцал (Juniors 2 Solo Girls – EUR 3 місце); Роксолана Почапінська (Juniors 1 SOLO Girls – EUR 5 місце; Juniors 1 E SOLO Girls – EUR 1 місце).

Щиро вітаємо талановитих чортків’ян та бажаємо нових здобутків і перемог.