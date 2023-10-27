Юні натуралісти з Тернополя здобули призи у столиці. ФОТО

Призові місця завоювали вихованці Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді на виставці у Києві.

Нещодавно у столиці пройшла Всеукраїнська виставка досягнень юних натуралістів «Виставковий павільйон Національного еколого-натуралістичного центру». Участь у ній взяла й команда з Тернопілля.

Як повідомили у Тернопільському обласному екоцентрі, на виставці наша команда представила натуральні зразки сортів сільськогосподарських культур, вирощених учнями, звітні матеріали у вигляді банерів, стендів, колекцій, альбомів, щоденників дослідницької роботи, інформацій, фотографій та звітів.

За рішенням журі друге місце у номінації «Рослинництво» зайняла Анастасія Пилипчук, вихованку гуртка «Юні фермери» Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. Керівник гуртка Галина Федун. Дівчинка навчається у дев’ятому класі Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. № 13 імені Андрія Юркевича.

Каріна Божко, учениця дев’ятого класу Білецької ЗОШ І-ІІ ст. імені Соломії Крушельницької зайняла також друге місце, але у номінації «Тваринництво». Вона займається у гуртку «Любителі домашніх тварин», яким керує Ольга Божко.

Ірина Штука, учениця сьомого класу Тернопільської ЗОШ І-ІІІ ст. № 8 отримала диплом за ІІІ місце в номінації «Квітникарство і флористика». Вона відвідує гурток «Юні квітникарі-аранжувальники», який очолює Ірина Михайлиця.

Фото зі сторінки екоцентру у фейсбуці