Спортсменка з Тернопільщини Софія Стечишин встановила рекорд України у присіданнях. Цей результат вона показала на чемпіонаті України з пауерліфтингу.

Змагалася вона серед учасників віком 16-17 років, повідомляє Суспільне.

“Тренування у нас починається з розтяжок і розминки, щоб підготувати тіло до навантаження. Без розминки дуже велика ймовірність травмуватися”.

Софія займається пауерліфтиногом півтора року.

“Я дуже очікувала цих змагань. На перші свої змагання я поїхала минулого року у листопаді, тоді емоції переповнювали. Я хотіла пережити такий момент. Підготовка була нелегкою. Був трохи страх, особливо, коли я дізналася, що вага, з якою я присідатиму, буде рекордною. То ж для мене було вкрай важливо, показати хороший результат, присісти так, як я присідала на тренуваннях”.

До змагань дівчину готував тренер Дмитро Шпак.

“Рекорд був встановлений саме у присіданнях. Попередній рекорд був з вагою 110 кілограмів. Ми підготувалися і без ризику пішли на 112. Доволі впевнено впоралися із цією вагою. Починаємо підготовку до змагань за 3 місяці. Спочатку період на витримку, потім – силовий період. Вкінці йде вихід на пік сили, щоб підготуватися до змагань”.

Софія розповідає: до пауерліфтингу грала у волейбол, має нагороди.

“Найзначніша медаль – з чемпіонату України. Це була дитяча ліга, серед дівчат 2006 року народження, ми здобули перше. Є ще дві медалі з чемпіонату України з пауерліфтингу, він відбувся недавно. Я виступала у двох номінаціях: пауерліфтинг і жим лежачи”.

Нині Софія готується до змагань “Кубок миру”, які відбудуться у вересні на Київщині.

“Cама не зрозуміла, як увійшла в той спорт, попробувала себе в жимі. Тренер каже, давай спробуємо пожати більше. Я попробувала і вийшло. Це те, що мені дуже подобається. Не знаю, як мені вже вийде з навчанням. Чи буде змога тренуватися, як тут, але постараюся”.

Дівчина каже: майбутнє планує пов’язати з пауерліфтингом і військовою службою.