“Залишила себе на треку”: юна спортсменка з Кременця про дебют на Олімпіаді

Юна спортсменка з Кременця Юліанна Туницька завершила виступи на Олімпіаді в Пекіні.

18-річна Юлія Туницька зайняла 22-е місце у санному спорті. Санкарка задоволена своїм дебютом на Олімпіаді, але визнала: рівень дорослих та юнацьких змагань, де вона виступала перед цим, суттєво відрізняються.

«Ще під емоціями, не вистачає сил. Три заїзди проїхала стабільно добре. Зробила все, що в моїх силах. Щаслива, оскільки в цих трьох заїздах залишила себе повністю на треку».

Додамо, санний спорт — зимовий олімпійський вид спорту, спуск на швидкість спеціально підготовленою трасою на санях. Один або два саночники під час спуску розташовуються на санях горілиць. Управління здійснюється натиском гомілки на полози саней та зміною положення тіла. Спортсмени розвивають швидкість 120—150 км/год. і прискорення до 7 g.