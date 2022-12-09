Сьогодні, 9 листопада, о 13-й годині на “добривідському” перехресті збаражчани зустрічають загиблого на Донеччині Олександра Біляшевича, уродженця села Колодне.
Після зустрічі процесія вирушить у Храм Св. Архистратига Божого Михаїла в село Колодне, де відбудеться чин парастасу.
Поховають бійця завтра о 10-й годині.
Герою, який захищав Україну, у квітні виповнилося 22 роки.
“Мешканці Збаразької громади щиро співчувають рідним та друзям нашого захисника.
Вічна пам’ять юному Герою!”, – написав на своїй сторінці міський голова Збаража Роман Полікровський.