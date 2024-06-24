37-річна жителька Збаража відгукнулася на оголошення про додатковий заробіток в інтернеті й втратила понад 100 000 гривень. Запам’ятайте: легкі гроші – це одна із найпоширеніших шахрайських пасток.

В одній із соціальних мереж заявниці надійшло сповіщення про віддалену роботу. Основне завдання – переглядати відео у медійному застосунку. Деякий час потерпіла переписувалася з невідомим, який обіцяв чималі прибутки. Водночас співрозмовник запевнив, якщо жінка вкладе свої кошти на депозит, то винагорода зростатиме. Заявниця погодилася і кількома платежами перевела на рахунок більше ніж 100 000 гривень. Бажаних грошей вона так і не отримала, а «роботодавець» перестав виходити на зв’язок.

За фактом шахрайства слідчі Збаразького відділення поліції здійснюють розслідування в рамках кримінального провадження відповідно до ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України. Правоохоронці вживають заходів, аби встановити та притягнути зловмисників до відповідальності.