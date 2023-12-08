Сьогодні на Тернопільщині зустрінуть загиблого Героя Ростислава Вонітового.

Ростислав проживав у селі Яблунів Копичинецької громади. Загинув поблизу Кліщіївки. Йому був лише 21 рік.

Про важку втрату повідомили на сторінці громади.

“Жахлива війна забрала ще одного молодого воїна, Захисника України…

Ростислав був сміливим і відважним воїном. Він завжди був готовий допомогти своїм побратимам. Був також дуже добрим і чуйним хлопцем, готовим вислухати та підтримати своїх друзів.

Його життя тільки починалося. Йому був лише 21 рік, він тільки-но закінчив школу та мріяв про мирне життя, про свою майбутню сім’ю і кар’єру. Але війна змінила всі його плани.

Ростислав пішов на фронт, щоб захистити свою країну і своїх рідних. Він був сміливим і відважним воїном, який віддав своє життя за майбутнє України.

Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким та закликаємо молитвою та добрим словом згадати Героя”, – ідеться у дописі на сторінці Копичинецької міської ради.

Загиблого Героя зустрінуть сьогодні о 12:30-13:00. О 17-й розпочнеться поминальна панахида. Чин похорону відбудеться завтра о 13-й.

З 8 по 10 грудня на території Копичинецької громади оголошено дні жалоби.