7 вересня, на 69-у році життя перестало битись серце знаного громадсько-політичного діяча, активного члена Росохацької групи, співзасновника осередку Української Гельсінської спілки, товариства Меморіал та Народного Руху України на Чортківщині Володимира Сеньківа.

Сеньків Володимир назавжди вписав своє ім’я у складну і болючу історію відновлення Незалежності України. Він – член підпільної патріотичної Росохацької групи, яка в ніч з 21 на 22 січня 1973 року розвісила в Чорткові українські національні прапори і розклеїла антирадянські листівки на честь 55-ї річниці проголошення незалежності УНР.

За цей вияв любові до рідної України у червні того ж року був заарештований у Тернополі. Засуджений 24 вересня 1973 року Тернопільським обласним судом в закритому засіданні на 4 роки таборів суворого режиму і 3 роки заслання. Покарання відбував в таборі особливого режиму ВС-389/36 в селі Кучино Пермської області, де був на той час наймолодшим в’язнем. Згодом перебував на засланні у селі Парабель Томської області. Звільнений 1980 року, реабілітований.

У 2006 році отримав державну нагороду – орден «За мужність» І ступеня. І ще зовсім нещодавно, минулого року влітку з нагоди відзначення 30-ї річниці відновлення Незалежності України отримував фундаментальну відзнаку від Чортківської міської ради за те, що безпосередньо був причетний до відновлення Незалежності, розбудови і творення міста та громади протягом тридцяти років. Про це повідомляє Чортківська міська рада.

Чин похорону Володимира Сеньківа відбудеться 8 вересня о 10 год. у с. Сосулівка.