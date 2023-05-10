У понеділок вночі, близько 22-ї години, поліціянти зупинили автомобіль Skoda за порушення ПДР — водій декілька разів їздив по колу на перехресті, де організовано круговий рух, з ввімкнутим покажчиком повороту.

Спілкуючись із кермувальником, патрульні виявили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловікові запропонували пройти огляд на визначення стану сп’яніння на місці зупинки або в найближчому медичному закладі, однак він категорично відмовився.

Під час спілкування з патрульними громадянин неодноразово пропонував їм неправомірну вигоду. Інспектори попереджали його про кримінальну відповідальність за такі дії, однак водій не залишав спроб “домовитися”. Патрульні зафіксували пропозицію неправомірної вигоди та викликали на місце слідчо-оперативну групу.

На громадянина поліцейські склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп’яніння) та винесли постанову за ч. 2 ст. 122 (Порушення правил дорожнього руху) КУпАП.