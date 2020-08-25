В ніч з 23 на 24 серпня близько 2:20 під колесами автомобіля опинилася жителька села Бриків, 2001 року народження. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.

Потерпілу з травмами госпіталізували до лікарні. Дівчина розповіла, що поверталася з райцентру додому. Йшла узбіччям на зустріч транспортним засобам. За кілька метрів побачила автомобіль, який їхав зі сторони в сторону й правою частиною зачепив перехожу.

Після цього зупинився, розвернувся і поїхав у зворотньому напрямку.

Працівники поліції встановлюють особу водія-втікача, а також марку автомобіля. На пошуки порушника орієнтували й правоохоронців Хмельницької області.

Даний факт внесений в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно статті 286 ККУ.