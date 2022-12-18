Відомий тернопільський бідібілдер Олег Кривий виборов п’яте місце на одному з найпрестижніших світових турнірів “Містер Олімпія”.

Про чергове досягнення тернополянина повідомив на своїй сторінці відомий тренер Віктор Мацикур.

“Олег Кривий (Україна, Тернопіль) нині виборов 5 місце і таким чином покращив свій минулий результат на турнірі «Містер Олімпія» в категорії до 212 фунтів!

Вперше Олег завоював 13 місце у 2019 році, 6-те у 2020-му, нині -5-те! Крім всього він єдиний в історії українець, що тричі виступав на цьому турнірі. Крім всього він єдиний українець, хто там виборював двічі місце в «Топ 6».

Я і минулого, і цього разу зміг точно передбачити його місце. Спостерігаючи не тільки його конкурентів на сцені, але і майже щодня вживу його підготовку, тренування та позування в залі «Колізей». Олег заслужено в світовій еліті професійного спорту. Це результат його дисципліни, характеру, таланту і неймовірних зусиль на тренуваннях”, – написав Віктор Мацикур.