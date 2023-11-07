Пташка з “Азовсталі” не залишилась осторонь жорстких висловлювань Ірини Фаріон про російськомовних військових та вирішила дати їй відсіч.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис військової у соціальній мережі Instagram.

Та сама Пташка, що своїми піснями не давала втратити бойовий дух військовим на “Азовсталі” і пережила не просто полон, а ледве залишилась жива, не змогла промовчати й вступилася за своїх побратимів, які віддають життя на фронті і при цьому говорять російською.

Так, після гучної заяви Ірини Фаріон, дівчина, яка на собі пережила страхи війни та дивом повернулася з російського полону вирішила не мовчати і поставити пані Ірину на місце.

Катерина написала великий допис в Instagram, де висловилась так, як вважає за потрібним.

“Знайте межу! Мій свідомий вибір – розмовляти українською незалежно від обставин. Але заяви подібних пані фУріон викликають не бажання просувати українську, а лише сказати і це моя позиція: пані фУріон, забрудніть руки священною українською землею, смердючим порохом і лайном, в якому доводиться вже десятий рік воювати кожному з нас. Проведіть тут хоча б добу, перш ніж називати себе патріоткою. ваші слова не вартують і ламаного гроша, якою б мовою вони були”, – написала Поліщук.

Але на цьому Пташка не закінчила свою думку і ще більш жорстко опустила Ірину.

“Ваша позиція не проукраїнська і я вважаю вас проектом кремля. Ви – ворог, що просуває отруйні гидкі наративи. Ваша позиція і вислови – л***о. Це говорить вам та, яка в полоні розмовляла Українською. Це говорить та, що захищає Україну три роки пліч-о-пліч з Героями які розмовляють українською, російською, грузинською, білоруською, польською, десятками діалектів, англійською та десятком інших мов та говірок”, – висловилась Пташка.

Також військова додала, щоб Фаріон обовʼязково перевірила її допис на наявність помилок. І назвала її “не патріоткою”.

“І ще. Знаєте що, пані фУріон, заверните свою позицию в мусорный пакетик, прицепите на палочку и идите в с***у!”, – завершила свою думку Пташка.

Нагадаємо, напередодні українська мовознавиця Ірина Фаріон виступила із заявами про те, що військових, які розмовляють російською мовою, не можна називати українцями. Своєю чергою до Фаріон звернулися заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін і парамедик Катерина “Пташка” Поліщук. А омбудсмен Дмитро Лубінець звернувся до “СБУ, Нацради з питань телебачення і радіомовлення щодо перевірки зазначеної інформації та вжиття відповідних заходів реагування”.