Невеликі снігопади передбачають цими днями на Тернопільщині. За прогнозами синоптиків, температурні показники поступово знижуватимуться. Відтак погодні умови відповідатимуть січневій нормі.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, цими днями Тернопільщина перебуватиме в полі підвищеного атмосферного тиску. Зберігатиметься похмура погода, а на дорогах утворюватиметься ожеледиця. Стовпчики термометрів вночі опускатимуться до 5 градусів морозу.

«Найближчої ночі пощипає морозом, очікується в Україні -2 -6 градусів. Вдень повсюди від 3 морозу до 3 тепла. Через морози стане слизькіше, місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, не надокучливий, невеликий, хіба в Приазов’ї ще рвучкий. На дорогах слизько, потихеньку, тримаємо баланс», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, тенденції зі зниження температурних показників на Тернопільщині зберігатимуться. Також періодично можливі опади у вигляді снігу.