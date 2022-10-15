У лікарні на Тернопільщині провели ярмарок на підтримку військових. Пацієнти підготували картини, прикраси, м’які іграшки та книжки. Виручені від продажу кошти спрямують на потреби Збройних Сил.

Більшість сувенірів пацієнти готували власноруч.

«Це наш маленький вклад в перемогу. Кожен хоче долучатися, як може. Попри те, що люди тут лікуються, вирішили бути корисними. Кожен готував оригінальний сувенір. Вийшло досить красиво, у нас було немало відвідувачів, люди підтримали нашу ініціативу. Ми їм з це вдячні», – каже пацієнтка лікарні, тернополянка Галина Гук.

Як розповіла завідувачка кафедри психіатрії, наркології та медичної психології Тернопільського національного медичного університету імені І. Горбачевського Олена Венгер, благодійний ярмарок провели спільно з обласною клінічною психоневрологічною лікарнею. Представлені на ньому вироби виготовили пацієнти лікувального закладу. Зібрані гроші передадуть на Збройні Сили України.