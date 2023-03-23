Фельдшер бригади швидкої допомоги Катерина Фрищин врятувала життя тернополянину.

Про вчинок медикині розповіли на сторінці Центру екстреної медичної допомоги:

🚑❤Чи знаєте ви, як виглядає справжній супергерой? Не той, який наділений неординарними фізичними здібностями і звершує подвиги в ім’я загального блага на екранах телевізорів. І не той, який має за своїми плечима цілу когорту помічників і космічні технології. А той, який вирушає на виклик і часто вирішує долю людини шляхом титанічних як інтелектуальних, так і фізичних чи моральних зусиль. І повірте, коли вам стане погано, то ви точно захочете, щоб поряд з вами опинився не Бетмен, а фельдшер Катерина Михайлівна Фрищин, яка зробить все можливе і неможливе, щоб витягнути вас із будь-якої біди. Це медикиня, яка у цьому величезному світі можливостей і виборів звернула саме на ту стежку і знайшла саме своє місце. Вона живе своєю роботою і готова пробити будь-яку стіну, щоб з нею жили повноцінним і здоровим життям всі її пацієнти.

🙌Сьогодні наша подяка досить неординарна, адже висловлюють її і пацієнт, і його родина, і сімейний лікар Леся Володимирівна Воробець, яка була присутня під час виклику. І навіть персонал лікарні, куди згодом прибула карета швидкої допомоги, вражений рішучістю і компетенцією молодого спеціаліста. Виїзд був здійснений до чоловіка 1990-го року народження, який скаржився на гострий біль у животі. При прибутті бригади швидкої допомоги у складі фельдшера Фрищин Катерини та водія Тицького Миколи було виявлено, що пацієнт у важкому стані, про що свідчила блідість шкірних покривів, висока пітливість, посилене тремтіння та інші симптоми. Глибокі знання, досвід та інтуїція допомогли медикині оцінити складність ситуації і наполягати на госпіталізації. Завдання виявилося непростим, адже молодик в міру своїх суб’єктивних обставин від неї відмовлявся. Жінка була категорична і використала усі можливі способи переконання, адже не могла залишити людину, життя якої було під загрозою. В результаті тернополянина було госпіталізовано до місцевої комунальної лікарні швидкої допомоги, де швидко провели всі необхідні обстеження.

🌻Гострий некротичний панкреатит, панкреонекроз, метаболічна кардіоміопатія, хронічний гастродуоденіт в стадії загострення. Все це повний діагноз пацієнта і якщо розумітися на термінології, то і критичність його стану із загрозою для життя в найближчому майбутньому, якби доля, чи швидше працівник оперативно-диспетчерської служби не направили до нього такого ангела-охоронця у червоному спецодязі. Катерина Михайлівна в той день і для тієї сім’ї стала тендітною, але сильною духом і професійною героїнею, а для колективу КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» ТОР – гордістю. Але для себе вона просто прожила ще один день з натхненням і так, як підказувало їй серце. А серце у неї надзвичайно велике!💙💛