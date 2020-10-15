Страви із сезонних продуктів – це найкраще джерело вітамінів і необхідних організму мікроелементів. А сезонні страви осені – це ще й запас енергії та імунітету на усю зиму. Та й, крім іншого, це ще й дуже смачно.

Заклади Сім’ї ресторанів Файного міста розробили спеціальне осіннє меню і пропонують вам поласувати смачними стравами із короля осені – гарбуза.

Осіннє сезонне меню від Сім’ї ресторанів Файного міста. Смачно та корисно

Що з осінніх новинок можна знайти в Файне місто меню?

– Гарбузовий крем-суп з білими грибами.

– Тофі-пудинг з в’яленим інжиром та морозивом. Неповторний і дуже смачний десерт.

– Медальйони з язика та гарбузовим пюре.

– Гарбузовий панський дерун з язиком та грибами. Улюблений багатьма панський дерун в осінній варіації.

– Салат з гарбузом фрі, язиком та бринзою. З помідорами і листям салату, посипаний смаженим гарбузовим насінням.

Паб Файне місто – це заклад, де смачна їжа, сучасні українські страви, приємна атмосфера і демократичні ціни. Сюди завжди хочеться повертатися.

Що пропонує Клуб файного міста меню?

– Теплий овочевий салат з куркою та гарбузом. З печеними овочами та смаженою курочкою в тайському кисло-солодкому соусі, посипаний гранатовими зернятками і политий кремом бальзамік.

– Гарбузовий крем-суп з креветками. Зварений на курячому бульйоні, з вершками, гарбузом і оливковою олією.

– Салат з печеним гарбузом, креветками та авокадо. Смачний і дуже корисний салат, приготований на основі міксу салату, з кубиками авокадо та бринзою, заправлений бальзамічним соусом та посипаний зернятами граната і гарбузовим насінням.

– Гарбузовий дерун з лососем. До нього подається ніжний крем-сир, слабосолений лосось, авокадо, рукола та лимон.

– Пікантна курка на подушці з гарбузовим пюре. З додатком із соусу з трьох видів грибів та сирною кнелею, посипана червоною паприкою.

– Тортеліні з гарбузом та креветками. До страви входять вершковий соус та креветки, ікра тобіко, листя базиліку та помідори конкасе.

– Мигдалевий торт з карамелізованим гарбузом. Корисний десерт без глютену, що являє собою поєднання бісквіта на основі мигдальних горіхів з ніжним морквяно-гарбузовим мусом та карамелізованого гарбуза.

Клуб Файного завжди пропонує цікаві новинки в меню, і цього разу їх просто не можна пропустити.

Їжа з доставкою. Чому це вигідно?

Усі страви з осіннього меню можна не лише спробувати в закладах, а й замовити на доставку. Їжа на замовлення – це зручна опція, яка має безліч переваг.

Економить час. Адже не потрібно довго стояти біля плити, попередньо закупляти продукти, та й навіть витрачати час на похід в ресторан не потрібно.

1. Економить сили. Замість довгого та виснажливого приготування їжі, можна відпочити, або витратити час на роботу.

2. Економить гроші. Це тільки здається, що готуючи самому, можна зекономити. Насправді багато грошей витрачається на продукти, половина з яких потім викидається.

3. Пропонує великий асортимент різноманітних страв.

4. Дозволяє спробувати ексклюзивні та оригінальні страви.

Детальніше про умови доставки

Сім’я ресторанів Файного міста – це швидка й зручна доставка їжі. Доставка їжі в м. Тернопіль здійснюється при замовленні страв на суму від 200 грн, а за межі міста – при замовленні на 300 грн.

Як працює доставка Файне місто?

– Зробіть замовлення онлайн – на сайті чи в додатку, або ж по телефону.

– Вкажіть ваші дані та адресу.

– Готуйтеся їсти смачні страви, адже дуже скоро гаряча та апетитна їжа прибуде до вас!