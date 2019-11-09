У проекті державного бюджету на 2020-ий рік на субсидії передбачено 47,6 мільярда гривень, це на 8 мільярдів менше, ніж минулого року.

Втім, заступник міністра соціальної політики України Віталій Музиченко запевнив, що кількість отримувачів субсидій не зменшиться.

“Середній розмір субсидії на оплату житлово-комунальних послуг за жовтень становить 539 грн, при цьому розмір пільги – 418 грн. З 1-го жовтня в Україні стартувала монетизація пільг – коли люди отримують ці виплати “живими грошима”. З урахуванням механізму монетизації субсидій, яка стартувала на початку 2019 року – в українців з’явиться більше стимулів для економного споживання ресурсів і більше можливостей економії – оскільки зекономлені гроші з пільг та субсидій “можна покласти собі у кишеню”, – заявив заступник міністра на всеукраїнському тематичному брифінгу.

За словами директора департаменту соціального захисту населення ОДА Вадима Боярського, упродовж цього опалювального періоду на Тернопільщині субсидії зможе отримати близько 135 тисяч сімей. Принцип призначення субсидії залишається незмінним, відповідно до минулого року.

Софія Романська