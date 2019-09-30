Вересень слізно прощається з Україною. Більшість регіонів охопили дощі. За прогнозами Укргідрометеоцентру, жовтень принесе більш сонячну погоду, а разом і зниження температурних показників.

Мінлива хмарність, коливання температурних показників від 9 до 18 градусів тепла вдень, висока ймовірність опадів – такі погодні умови передбачають метеорологи цими днями на Тернопільщині. У перші дні жовтня температурні показники дещо знизяться. Втім, заморозків поки не прогнозують. Натомість по всій території західного регіону почастішають дощі. Опади будуть короткочасними але сприятимуть підвищенню вологості та відчуттю холоду.

Нестабільна осіння погода може негативно позначитися на самопочутті метеозалежних людей, а також осіб із хронічними захворюваннями. Проте радуватиме жовтень із більш оптимістичними прогнозами – періодично спостерігатимуться відносно теплі сонячні дні, що відповідають календарній порі золотої осені.

Софія Романська