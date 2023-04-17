Якої погоди чекати на Тернопільщині після Великодня?

Після Великодня на Тернопільщині передбачають похмуру погоду. За прогнозами синоптиків, у краї періодично дощитиме. Стовпчики термометрів підвищуватимуться до 14 тепла вдень.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, найближчими днями погоду в області продовжить визначати нестійка повітряна маса з півдня.

«Періодично дощитиме, температурний фон суттєвих змін не зазнаватиме та буде в межах норми. 18 квітня вночі обійдеться без істотних опадів. Вдень пройдуть дощі. Вітер північно-східний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 3 – 8º тепла, вдень 9 – 14º тепла. 19 квітня також передбачаються дощі. Температура вночі 3 – 8º тепла, вдень 9 – 14º тепла».

На провідну неділю очікувати відчутного потепління не варто, – каже синоптик Наталка Діденко. А от ймовірність дощів залишатиметься високою.

«Новий тиждень після Великодня розпочинається стабільно – особливих змін у погоді не видно. Дощі більш ймовірні на заході. Провідна неділя буде в Україні свіжою, вночі та вранці холодно, вдень помірно тепло».

Синоптики попереджають: ситуація з паводком, весняним водопіллям залишається складнуватою. Жителів краю закликають стежити за повідомленням Українського Гідрометцентру та ДСНС.