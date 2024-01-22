Майже дві тисячі жителів області перебувають у пошуку роботи.

Із них 73% – жінки, кожен четвертий – молодь віком до 35 років, більше половини – жителі сільської місцевості, більше третини – особи, які мають додаткові гарантії щодо сприяння у працевлаштуванні, 6% – переселенці.

Про це повідомили у Тернопільському обласному центрі зайнятості.

Найбільше, як зазначають у Центрі зайнятості, роботодавці потребують продавців, лікарів різних спеціалізацій та медичних працівників, водіїв, швачок, підсобників, вчителів, кухарів, пекарів, вантажників, касирів торговельного залу, бухгалтерів, слюсарів з ремонту колісних транспортних засобів.

У минулому році, за даними Служби зайнятості, послугами зі сприяння у працевлаштуванні скористалися 16 тисяч жителів області, серед них майже 1096 вимушено переміщених осіб та 301 учасник бойових дій. Із них 7,9 тисяч краян були працевлаштовані; 723 – брали участь в громадських та інших роботах тимчасового характеру, після їх завершення 78 осіб прийняли на постійні місця праці. 711 людей проходили професійну підготовку чи підвищення кваліфікації: 696 – завершили навчання, з них майже усі були працевлаштовані. 442 осіб отримали ваучери на оплату профнавчання. 13 безробітних підтвердили результати неформального навчання за професією кухар. 974 – отримали направлення на суспільно корисні роботи у складі «Армії відновлення». Окрім цього, 141 роботодавець отримав компенсації за працевлаштування 208 переселенців. 65 роботодавцям виплатили компенсацію єдиного соціального внеску за забезпечення роботою 71 безробітного окремих категорій. Один роботодавець скористався можливістю отримати компенсацію за облаштування робочого місця для особи з інвалідністю.

Також через Тернопільський обласний центр зайнятості на створення або розвиток власного бізнесу було схвалено: 351 заявку на отримання мікрогрантів за проектом «єРобота», що дасть можливість створити понад 730 нових робочих місць та 9 бізнес-планів ветеранів чи членів їх сімей за проектом «Власна справа».