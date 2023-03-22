Титульний список капітальних ремонтів житлового фонду на 2023 рік затвердили на засіданні виконавчого комітету у середині березня. На ремонтні роботи заплановано витратити 10 мільйонів гривень. Кошти для цього виділили зі спеціального фонду бюджету громади.

Різні види ремонтів проведуть у більш, ніж 40 будинках. Йдеться про такі види робіт: ремонти покрівель, ремонт і заміна внутрішньо будинкових інженерних мереж, ремонт фасадів та виступаючих конструкцій, ремонт ліфтів. Покрівлі відремонтують у 13 будинках, а на вулиці Йосифа Сліпого,3 відреставрують дах. Внутрішньобудинкові інженерні мережі планують відремонтувати або замінити за 7 адресами. Фасади та виступаючі конструкції будинків відремонтують також у 7 будинках. Експертне обстеження та ремонт ліфті зроблять у 8 будівлях. На вулиці Збаразькій,14 та Драгоманова, 1 відремонтують димоходи, а на вулиці Бережанській, 7 – освітлення у дворі. Ремонт підпірної стіни та влаштування водовідведення зроблять на вулиці Лучаківського, 4.

Окрім ремонтів, на вулиці Золотогірській,7 облаштують дитячий майданчик, а на вулиці Новий світ, 95 – відремонтують спортивний майданчик.

Детальніше із титульним списком можна ознайомитися на сайті міськради.