Яка середня зарплата на Тернопільщині: офіційні дані

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника по економіці області у грудні 2021 року становила 14384 грн, що на 20,4% більше, ніж у грудні 2020 року.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах області станом на 1 січня 2022 року становила 40,7 млн грн.

У загальній структурі боргу області основна сума заборгованості припадала на підприємства промисловості (45,2%) і будівництва (37,5%).