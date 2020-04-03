Середня номінальна заробітна плата штатного працівника по економіці області у лютому 2020 року становила 8542 грн, що на 16,3% більше, ніж у лютому 2019 року.

Про це повідомляє Головне управління статистики у Тернопільській області.

Сума заборгованості з виплати заробітної плати на підприємствах станом на 1 березня 2020 року становила 31,7 млн. грн, з них 29 млн грн – на економічно активних підприємствах.

У загальній структурі боргу області основна сума заборгованості припадала на підприємства транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності (51,9%) і промисловості (32,1%).