Енергозбереження у цьому році набрало особливо важливого значення. Але навіть до цього, відповідальне ставлення до електроспоживання – корисне для кожного українця.

Адже перше, на що воно впливає – розмір сум в комунальних квитанціях. Навіщо витрачати виграші в казино Приват24 на оплату світла, якщо можна платити менше?

Всі правила відповідального споживання дуже прості. Більшість з них гарно знайомі українцям. Проте у повсякденному житті ми забуваємо слідувати цим порадам. Якщо ж ввести їх у звичку – можна легко допомогти країні та власному бюджету. Нижче наводяться дієві рекомендації, які допоможуть знизити енергоспоживання у квартирі чи власному домі.

Не втрачайте електроенергію “випадково”

Попри достатньо високі ціни на комуналку, енергозбереження в Україні не дуже популярне серед простого населення. Тому, щоб скоротити витрати струму у квартирі до домі – в першу чергу слідкуйте за тим, що ввімкнено.

Не залишайте включеними:

світло в кімнаті, з якої виходите;

зарядку від телефону в розетці;

інші непрацюючі прилади ввімкненими в розетку;

ввімкнений комп’ютер, ноутбук чи телевізор, від якого відійшли на півгодинки.

Кожен такий прилад споживає небагато енергії. Проте всі разом вони створюють значне навантаження на енергомережу.

Ще одне джерело необдуманих енерговитрат – лампи розжарювання. Вони нагріваються при роботі, на що і йде більша частина живлення. Перейшовши на енергозберігаючі лампи скрізь у домі – ви одразу суттєво скоротите енерговитрати та комунальні рахунку.

Відмовтеся від приладів, що споживають багато

Або користуйтеся ними не так часто. У кожного є електроприладів, увімкнувши які разом, ми отримуємо перевантаження мережі. Найпростіше це зрозуміти по тому, що “пробки вилетіли”.

До списку подібних приладів входять:

мікрохвильові печі;

обігрівачі;

пральні машини;

бойлери;

праски;

телевізори з великим екраном;

фени;

електрочайники та ін.

За можливості, від таких приладів краще відмовитися. Або ж замінити їх на аналогічні, що працюють за енергозберігаючими технологіями.

Звичайно, такі можливості є не у всіх. Багато українців на закид “купіть щось сучасніше” скрегочуть зубами. Складно обновляти техніку на мінімальну зарплату. А повністю відмовитися від того ж бойлера неможливо. Навіть якщо він старенький та багато тягне.

В такому разі використовуйте енерговитратні прилади у час, коли навантаження на електромережу менше. Це час з 23 до 6 ночі та денні години – з 11 ранку до 17 вечора. На ранішні та вечірні години залишіть працювати лише критично важливі прибори.

Передивіться свої звички

Кожен раз, вмикаючи електроприлад, запитуйте себе – чи це потрібно? Віднесіться до споживання електроенергії відповідально – і це увійде у звичку.

Чи варто запускати пральну машинку кілька разів? Можливо, варто почекати та зібрати одяг для прання на один сеанс? Наскільки потрібне освітлення у цій кімнаті зараз? Чи можливо обійтися настільною лампою? Викрутити зайві лампочки зі світильника? Поставити лампочку меншої сили? Чи потрібно взагалі користуватися мікрохвильовкою та електрочайником під час енергетичної нестабільності? Можливо, варто перейти на газову плиту та класичний залізний чайник. Чи може сім’я зібратися в одній кімнаті, щоб економити світло та роботу обігрівача? Які ще можливості економії зараз доступні?

Найважливіше – перебудувати наше мислення, зробивши економію електроенергії звичним ділом. Після цього ви автоматично станете споживати менше електрики.