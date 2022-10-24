Енергозбереження у цьому році набрало особливо важливого значення. Але навіть до цього, відповідальне ставлення до електроспоживання – корисне для кожного українця.
Адже перше, на що воно впливає – розмір сум в комунальних квитанціях. Навіщо витрачати виграші в казино Приват24 на оплату світла, якщо можна платити менше?
Всі правила відповідального споживання дуже прості. Більшість з них гарно знайомі українцям. Проте у повсякденному житті ми забуваємо слідувати цим порадам. Якщо ж ввести їх у звичку – можна легко допомогти країні та власному бюджету. Нижче наводяться дієві рекомендації, які допоможуть знизити енергоспоживання у квартирі чи власному домі.
Не втрачайте електроенергію “випадково”
Попри достатньо високі ціни на комуналку, енергозбереження в Україні не дуже популярне серед простого населення. Тому, щоб скоротити витрати струму у квартирі до домі – в першу чергу слідкуйте за тим, що ввімкнено.
Не залишайте включеними:
- світло в кімнаті, з якої виходите;
- зарядку від телефону в розетці;
- інші непрацюючі прилади ввімкненими в розетку;
- ввімкнений комп’ютер, ноутбук чи телевізор, від якого відійшли на півгодинки.
Кожен такий прилад споживає небагато енергії. Проте всі разом вони створюють значне навантаження на енергомережу.
Ще одне джерело необдуманих енерговитрат – лампи розжарювання. Вони нагріваються при роботі, на що і йде більша частина живлення. Перейшовши на енергозберігаючі лампи скрізь у домі – ви одразу суттєво скоротите енерговитрати та комунальні рахунку.
Відмовтеся від приладів, що споживають багато
Або користуйтеся ними не так часто. У кожного є електроприладів, увімкнувши які разом, ми отримуємо перевантаження мережі. Найпростіше це зрозуміти по тому, що “пробки вилетіли”.
До списку подібних приладів входять:
- мікрохвильові печі;
- обігрівачі;
- пральні машини;
- бойлери;
- праски;
- телевізори з великим екраном;
- фени;
- електрочайники та ін.
За можливості, від таких приладів краще відмовитися. Або ж замінити їх на аналогічні, що працюють за енергозберігаючими технологіями.
Звичайно, такі можливості є не у всіх. Багато українців на закид “купіть щось сучасніше” скрегочуть зубами. Складно обновляти техніку на мінімальну зарплату. А повністю відмовитися від того ж бойлера неможливо. Навіть якщо він старенький та багато тягне.
В такому разі використовуйте енерговитратні прилади у час, коли навантаження на електромережу менше. Це час з 23 до 6 ночі та денні години – з 11 ранку до 17 вечора. На ранішні та вечірні години залишіть працювати лише критично важливі прибори.
Передивіться свої звички
Кожен раз, вмикаючи електроприлад, запитуйте себе – чи це потрібно? Віднесіться до споживання електроенергії відповідально – і це увійде у звичку.
- Чи варто запускати пральну машинку кілька разів? Можливо, варто почекати та зібрати одяг для прання на один сеанс?
- Наскільки потрібне освітлення у цій кімнаті зараз? Чи можливо обійтися настільною лампою? Викрутити зайві лампочки зі світильника? Поставити лампочку меншої сили?
- Чи потрібно взагалі користуватися мікрохвильовкою та електрочайником під час енергетичної нестабільності? Можливо, варто перейти на газову плиту та класичний залізний чайник.
- Чи може сім’я зібратися в одній кімнаті, щоб економити світло та роботу обігрівача? Які ще можливості економії зараз доступні?
Найважливіше – перебудувати наше мислення, зробивши економію електроенергії звичним ділом. Після цього ви автоматично станете споживати менше електрики.