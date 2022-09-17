Екстрене засідання місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді відбулося 16 вересня.

На ньому обговорили готовність житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період та забезпечення життєдіяльності міста у випадку надзвичайних ситуацій через відсутність газу та електроенергії.

За даними доповідачів усі заплановані роботи щодо підготовки міста та житлового фонду до роботи взимку виконані або виконуються за планом. Зокрема, підготовлено техніку та запаси протиожеледної суміші для посипання доріг.

Особливу увагу зараз приділяють тому, щоб Тернопіль був забезпечений теплом на випадок відсутності газу. Директор КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» Андрій Чумак повідомив, що в місті є шість котелень, які працюють на альтернативному паливі. Якщо не буде газу, то тепло із цих котелень перенаправлятимуть у котельні в інші мікрорайони міста. Вони також мають генератори, які забезпечать роботу у випадку відсутності електроенергії.

– Йдеться про створення єдиної системи подачі тепла, – доповнив Сергій Надал, міський голова. – У разі відсутності газу за рахунок роботи котла на альтернативному паливі ми зможемо забезпечити передачу теплоносія з одного району в інший, з однієї установи до іншої, щоб працювало вцілому місто. Якщо не буде постачання природнього газу, то школи працювати не зможуть, але у будь-якому випадку є люди, які ходять на роботу, і яким треба забезпечити, щоб діти були в садочку – це правоохоронці, військові, службовці. Тому маємо забезпечити 10-12 садочків, які будуть працювати. Є перелік садочків у різних районах міста, які прийматимуть певну кількість дітей, і які будуть забезпечені теплом. Медичні заклади в разі відсутності електроенергії чи газу мають бути готові працювати не тільки по окремих відділеннях, а повністю. Теплом їх забезпечить «Теплокомуненерго», а для забезпечення електроенергією необхідно підготувати до роботи генератори.

Головний інженер тернопільського міського рем ВАТ «Тернопільобленерго» розповів, що розроблено та погоджено з Південно-західним регіоном графіки обмеження електричної енергії та потужності у випадку надзвичайних ситуацій. У ці графіки не входять об’єкти критичної інфраструктури міста. Це відключається дистанційно, централізовано залежно від оперативної ситуації та навантаження на систему. Тернопіль має три джерела живлення. Від одного ми зараз отримуємо електроенергію, і є ще два резервних. У випадку відсутності електрики відбудеться переключення на ці резервні джерела. Також є аварійний запас матеріалів і техніки. Сформовано чотири ремонтні бригади на базі міського РЕМу та одна в «Тернопільобленерго», які забезпечені матеріалами і транспортом.

Міський голова Сергій Надал також зауважив, що комунальні та бюджетні організації готові до можливих непередбачуваних ситуацій. В той же час є проблеми із житловими будинками, які працюють на індивідуальному опаленні та з будинками у Центрі, на Новому світі і старій Дружбі при перевантажені електричної мережі. Вони можуть за лишитися без тепла та світла. Тому відбудуться наради з керівниками обслуговуючих підприємств щодо плану дій у випадку надзвичайної ситуації, коли відсутні вода, електроенергія, тепло чи газ. Першу із них проведуть у понеділок 19 вересня.