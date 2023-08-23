Як в твої очі подивитися, Тарасе?

20 серпня внаслідок важкого поранення загинув житель села Іванівка Підволочиської громади Тарас Романюк. Юному Герою було всього 22 роки.

Як в твої очі подивитися, Тарасе,

Без почуття вини і докорів сумління?

Поглянеш в них – і зразу виникне в душі відраза

До того, як поводять себе нині часто люди в Україні,

Як в твої очі глянути, Тарасе,

Коли навколо кожен день – і “схеми”, і “відкати”,

Коли вже зло бере дивитися щоразу,

Як “ухилянтів” тяжко “хворих” плодять військкомати?

Як в твої очі подивитися, Тарасе,

Коли для тебе слова “завтра” вже немає,

А зграя ненажерлива не гає часу

І на війні щодня мільйони заробляє?

Як в твої очі подивитися, Тарасе?

Ти про ковток води, можливо, мріяв і про зливу,

В той час як аморальні зі значками депутатів педерасти

Шикують в Таїланді й на Мальдівах

Як в твої очі подивитися, Тарасе?

Ти був, можливо, у Іванівці своїй найпершим хлопцем,

Але коли на Україну рушила страшна зараза –

Пішов у бій – не за повісткою, а добровольцем

Як в твої очі подивитися, Тарасе,

Тепер, коли тебе нема вже з нами

І можна уявити без підказки,

Що діється в душі твоєї мами?

Як в твої очі подивитися мені, Тарасе,

Можливо, теж усе роблю не так,як треба?

Ти будь для мене, хлопче, повсякчасно

Суддею справедливим там, на небі

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Як в твої очі подивитися, Тарасе?

Від важкого поранення загинув молодий Воїн з Тернопільщини: йому було всього 22 роки