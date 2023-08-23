20 серпня внаслідок важкого поранення загинув житель села Іванівка Підволочиської громади Тарас Романюк. Юному Герою було всього 22 роки.
Як в твої очі подивитися, Тарасе,
Без почуття вини і докорів сумління?
Поглянеш в них – і зразу виникне в душі відраза
До того, як поводять себе нині часто люди в Україні,
Як в твої очі глянути, Тарасе,
Коли навколо кожен день – і “схеми”, і “відкати”,
Коли вже зло бере дивитися щоразу,
Як “ухилянтів” тяжко “хворих” плодять військкомати?
Як в твої очі подивитися, Тарасе,
Коли для тебе слова “завтра” вже немає,
А зграя ненажерлива не гає часу
І на війні щодня мільйони заробляє?
Як в твої очі подивитися, Тарасе?
Ти про ковток води, можливо, мріяв і про зливу,
В той час як аморальні зі значками депутатів педерасти
Шикують в Таїланді й на Мальдівах
Як в твої очі подивитися, Тарасе?
Ти був, можливо, у Іванівці своїй найпершим хлопцем,
Але коли на Україну рушила страшна зараза –
Пішов у бій – не за повісткою, а добровольцем
Як в твої очі подивитися, Тарасе,
Тепер, коли тебе нема вже з нами
І можна уявити без підказки,
Що діється в душі твоєї мами?
Як в твої очі подивитися мені, Тарасе,
Можливо, теж усе роблю не так,як треба?
Ти будь для мене, хлопче, повсякчасно
Суддею справедливим там, на небі
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Як в твої очі подивитися, Тарасе?
Від важкого поранення загинув молодий Воїн з Тернопільщини: йому було всього 22 роки