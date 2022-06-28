Як у Тернопільській громаді відзначатимуть День Конституції

Культурно-мистецькі та патріотичні заходи відбудуться у Тернопільській громаді з нагоди Дня Конституції. Більшість з них пройдуть безпосередньо у день свята – 28 червня.

Деякі події вже відбулися 26 та 27 червня. Зокрема, музично-патріотична програма «З Україною в серці» біля пам’ятника Іванові Франку від Галицького камерного оркестру, концерт «Оркестра Волі» у парку Шевченка, мистецька майстерня від залуженого художника України Євгена Удіна в обласному краєзнавчому музеї, тематичні події в бібліотеках.

Офіційні урочистості та нагородження з нагоди Дня Конституції розпочнуться 28 червня об 11.00 на Театральному майдані. Тут же запланована музично-патріотична програма «З Україною в серці».

Упродовж дня на різних локаціях Тернополя, а також у населених пунктах громади проводитимуться інформаційно-просвітницькі заходи, виставки, презентації, працюватимуть творчі майстерні тощо. Наприклад, у Центрі творчості дітей та юнацтва о 12.00 розпочнеться тематична програма «Вперед, українці!». У тернопільських бібліотеках пройдуть онлайн-заходи та відеопрезентації на тему Конституції. У сільських клубах громади підготували виставку малюнків, флешмоб, перегляд документального фільму. З детальним переліком заходів до Дня Конституції можна ознайомитись на сайті міської ради.

Окрім цього, до 26-ї річниці Конституції України, в Тернопільському обласному краєзнавчому музеї 28 червня відкриється виставка «Українська Конституція – основний документ держави, гарант суверенітету, демократії, прав і свобод громадян». В експозиції представлять матеріали про конституційні проекти різних періодів історії українського державотворення. Діятиме вона впродовж двох тижнів.