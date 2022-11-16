Зміни до бюджету на 2022 рік внесли на черговому засіданні виконавчого комітету 16 листопада.

Відповідно до прийнятого рішення, дохідну частину бюджету збільшили за рахунок перевиконання бюджету за 9 місяців 2022 року на суму 23 мільйони 878,2 тисячі гривень, а також зменшили асигнування по основних розпорядниках коштів на суму 3 мільйони 215,3 тисячі гривень.

– Дані кошти у загальній сумі 27 мільйонів 93,5 тисячі гривень перерозподіляються головним розпорядникам коштів, – розповіла Вікторія Остапчук, заступниця міського голови. – Управлінню транспортних мереж та зв’язку спрямовуються 26 мільйонів 468,5 тисяч гривень на КП «Міськавтотранс» для оплати тіла кредиту договору фінансового лізингу, по якому було придбано транспорт для міста. Також тернопільській міській раді виділяється 625 тисяч на виконання рішення господарського суду. Крім того, здійснюється внутрішня перекидка асигнувань головним розпорядникам коштів. Управлінню освіти – 1 мільйон 970,9 тисяч для виплати індексації зарплати працівників закладів професійно-технічної освіти. Управлінню розвитку спорту та фізкультури – 3 мільйони 464 тисячі. Дані кошти знімаються з будівництва багатофункціонального Палацу спорту за адресою проспект Злуки, 3А та спрямовуються на придбання обладнання для ДЮСШ №1 – 64 тисячі гривень, на капремонт та усунення аварійності приміщення ДЮСШ №2 – 1мільйон 453 тисячі та капремонт і влаштування освітлення футбольних полів ДЮСШ «Футбольна академія «Тернопіль» – 1 мільйон 905 тисяч гривень.

Також відбулися коригування коштів по управлінню соцполітики у сумі 120,3 тисячі та по управлінню охорони здоров’я та медичного забезпечення на 29 тисяч 280 гривень.