Положення про надання транспортної соціальної послуги «Соціальне таксі» затвердили на черговому засіданні виконавчого комітету дев’ятого серпня. Таку послугу надає Тернопільський міський територіальний центр соціального обслуговування населення.

– Метою впровадження даної Послуги є подолання бар’єрів для вільного пересування людей з обмеженими можливостями, – розповів Віталій Хоркавий, начальник управління соціальної політики. – Йдеться про перевезення дітей та осіб з інвалідністю, осіб з тимчасовим порушенням здоров’я, громадян похилого віку, які пересуваються на візках, за допомогою милиць, палиць, ходунків до медичних закладів, установ соціальної сфери, інших об’єктів інфраструктури територіальної громади, а також для участі в культурно-масових заходах та громадській діяльності.

У Територіальному центрі створено реєстр отримувачів послуги «Соціальне таксі». Для внесення у нього тернополяни, які потребують транспортування, мають надати наступні документи: заяву на ім’я директора Територіального центру; копію паспорта (копія свідоцтва про народження, для дітей з інвалідністю); копію картки платника податку; копію пенсійного посвідчення (за наявності); копію медичного висновку лікарсько-консультативної комісії для дітей з інвалідністю; копію довідки до акту огляду медико-соціальною експертною комісією; згоду на обробку персональних даних.

У Положені вказано, що замовлення приймають за три дні до виїзду, в екстрених випадках – не менше, ніж за 1 годину до виїзду. Його можна подати у письмовій формі в приміщенні Територіального центру; телефоном за номерами 0352235668 або 0674611075; через електронну пошту: ternopil.tercenter@gmail.com (обов’язково потрібно вказати контактний номер телефону для зворотного зв’язку).

На основі прийнятих замовлень складається графік надання транспортної соціальної послуги «Соціальне таксі» на кожен день, де вказане прізвище, ім’я та по батькові отримувача послуги, час та адресу прибуття (відправлення) спецавтотранспорту, місце призначення, наявність супроводжуючої особи та відмітка про виконання наданої послуги.

Замовлення на екстрені поїздки виконують якщо є вільний час у графіку або коли маршрут екстреної поїздки співпадає із запланованим маршрутом та за наявності вільного місця для перевезення.

«Соціальне таксі» працює у понеділок – четвер з 8:00 до 17:15, у п’ятницю з 8:00 год до 16:00, згідно з розробленим графіком. Вихідні: субота, неділя, державні свята.

При одночасному виклику «Соціального таксі» декількома особами, перевага надається людям, котрі повинні дістатись до медичних, лікувально-профілактичних, санаторно-оздоровчих та реабілітаційних закладів.