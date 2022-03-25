Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб розробили у Тернопільській міській раді. Йдеться про компенсацію за житлово-комунальні послуги. Цей документ затвердили на виконавчому комітеті 24 березня.

Прийняте рішення базується на Постанові Кабінету Міністрів України від 19 березня 2022 № 333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану і не отримують щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг». Нею передбачено створення загального вебресурсу «Прихисток». У нього можна внести самостійно дані про житло, яке може бути надане безкоштовно для проживання внутрішньо переміщених осіб або подати заяву спеціальної форми до тернопільського ЦНАПУ і працівники квартирного обліку внесуть дані до реєстру. На підставі поданих заяв тернополян буде сформований реєстр приватного житла, яке може бути надане безкоштовно для проживання внутрішньо переміщених осіб на території громади.

– Заява у ЦНАП подається не пізніше наступного дня з того часу, як у вас розмістилися переселенці, – пояснив Сергій Надал, міський голова. – З дати подачі заяви інформація вноситься у реєстр і з цього дня ви будете мати можливість отримувати компенсацію за комунальні послуги у зв’язку з проживанням у вас внутрішньо переміщених осіб. Якщо люди виселяються із вашого помешкання, то ви зобов’язані в той же день подати заяву у ЦНАП з інформацією про зміни. В обох заявах вказуються паспортні дані або свідоцтва про народження переселенців. Розмір компенсації становить 14 гривень 77 копійок за кожен день на одну внутрішньо переміщену особу. Щоб отримати компенсацію власник приміщення зобов’язаний на 5 день після завершення місяця подати заяву до ЦНАПу, у якій вказати скільки проживали мешканці і подати їхні паспортні дані.

Заяви, інформація у яких викликатиме сумніви, будуть перевіряти. Це передбачено Постановою.

Сергій Надал також зауважив, що всі внутрішньо переміщені особи повинні зареєструватися у Єдиному державному реєстрі. Така реєстрація проводиться в управлінні соціальної політики на вулиці Лисенка, 8. Завдяки реєстрації переселенці зможуть отримувати передбачені для них державні виплати, а тернополяни, які надають їм безкоштовно житло – отримати компенсацію за комунальні послуги.