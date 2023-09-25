Порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям за належні для отримання житлові приміщення затвердив виконавчий комітет Тернопільської міської ради.

У затвердженому документі вказано, що грошову компенсацію можуть отримати військовослужбовці, які перебувають на квартирному обліку за місцем проходження служби або за місцем проживання та які несуть службу у військових частинах, що зареєстровані на території Тернопільської міської територіальної громади та здійснюють сплату податків до бюджету громади або які несуть службу у військових частинах, що здійснюють сплату податків до бюджету громади. Для цього керівники військових частин мають подати до виконавчого комітету клопотання та списки військовослужбовців, які потребують житла. Самі військовослужбовці подають в управління соціального захисту заяву встановленого зразка та необхідний пакет документів. Детальніша інформація прописана у Порядку.

Отримані заяви розглядатимуть на спеціальній комісії. Після цього протокол засідання комісії подаватимуть на затвердження виконкому. Якщо рішення позитивне, то заявник повинен відкрити спеціальний рахунок в банку на який і будуть перераховані кошти для придбання житла.

Гроші для виплати цієї компенсації передбачили у міській програмі «Доступне житло на 2021 – 2024 роки». Під час серпневої сесії депутати міськради збільшили її фінансування на 20 мільйонів гривень.