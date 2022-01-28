На більшість смартфонів установлена ОС Андроїд. Букмекери приділяють велику увагу розробці, поліпшенню роботи уже існуючих мобільних програм. Гравці можуть робити ставки на спорт у смартфоні, причому з будь-якої точки світу. У цій статті читач дізнається, як скачати програму Паріматч на свій смартфон.

Особливості програми

Цей мобільний додаток виступає як альтернатива мобільної версії, про яку докладно написано тут, та буде корисним для тих, у кого невелика швидкість інтернет-з’єднання. Паріматч також дозволяє економити трафік. Завантаживши програму, користувачу відкриватимуться такі можливості:

поповнення рахунку;

виведення виграних грошей на картку чи е-гаманець;

зв’язок зі службою підтримки букмекера;

можливість зміни типів коефіцієнтів;

пошук подій;

додавання подій до «вибраного»;

можливість перегляду історії ставок;

використання фільтрів ринків.

Як завантажити програму

Корпорація Google має жорсткі правила, згідно з якими в магазині Play Market не можуть публікуватися і, відповідно, завантажуватися додатки, зв’язані із азартними іграми на гроші. Букмекерські контори також не можуть публікувати свої розробки. Тому Паріматч можна завантажити лише з офіційного сайту розробника. Перед початком завантаження слід надати смартфону дозвіл на встановлення програм з невідомих джерел. Далі необхідно:

перейти на офіційний сайт букмекерської контори;

вибрати у верхньому меню розділ «Mobile»;

вибрати «Завантажити Паріматч на Андроїд».

При цьому на пристрій буде завантажено інсталяційний сайт. Якщо закачування відбувається на комп’ютер, то після завершення цієї операції готовий файл можна буде перекинути на смартфон. Потім додаток слід запустити. Якщо під час запуску виникають помилки чи Паріматч взагалі не запускається, то потрібно зайти в налаштування смартфону та в розділі «Безпека» встановити прапорець навпроти пункту встановлення програм з невідомих сайтів.

Як почати роботу

Після того, як програму встановлено, слід пройти реєстрацію. Реєстрація у Паріматч обов’язкова: без цього кроку працювати в додатку буде неможливо. Перейшовши за посиланням https://art-insight.com.ua/reg.html, ви дізнаєтесь про особливості створення облікового запису та актуальні бонуси для нових гравців.

Для реєстрації та подальшої верифікації потрібно вказати:

дату народження (звісно, клієнтові повинно виповнитися 18 років);

ігрову валюту;

актуальний номер телефону;

пароль.

Встановлюючи пароль, слід пам’ятати, що в подальшому його буде неможливо змінити.

Програму також можна запустити в тестовому режимі. Однак в цьому випадку її можливості будуть недоступними. Клієнт зможе працювати у Паріматч після поповнення рахунку. Це можна буде зробити за допомогою:

банківської карти;

електронного гаманця;

сервісу мобільних платежів;

терміналів;

готівкою в пунктах букмекерської контори.

Як проходить верифікація

Щоб успішно зареєструватися та пройти верифікацію, потрібно зробити декілька простих кроків:

увійти в обліковий запис;

вибрати «Мій акаунт»;

перейти в розділ персональних даних та відкрити випадаючий список;

вибрати опцію підтвердження облікового запису.

Пройти верифікацію можна за допомогою паспорта чи водійських прав. Щоб зробити це за допомогою паспорта, потрібно:

завантажити на сайт фото свого паспорта чи ID-карти;

завантажити сторінки паспорта, де є актуальні фото або зворотню сторінку ID-карти;

завантажити селфі-фото (потрібно тримати в руках розгорнутий паспорт на сторінці з фото або ж ID-картою).

Щоб верифікуватися на Паріматч з водійськими правами, потрібно:

завантажити фото лицьового боку водійського посвідчення;

завантажити селфі-фото, тримаючи в руках водійське посвідчення.

Щоб відкрити обліковий запис, слід зробити такі дії:

додати чинний номер мобільного телефону;

вказати дату народження;

додати адресу електронної пошти;

придумати надійний пароль;

підтвердити вік та надати згоду на обробку персональних даних;

завершити процес реєстрації.

Після цього потрібно внести депозит на гаманець та укласти парі. Поповнення депозиту відбувається будь-яким зручним для цього способом.

Додаток Паріматч дає можливість укладати парі, використовуючи смартфон з ОС Андроїд. Процедури встановлення, реєстрації та верифікації нового клієнта досить прості та доступні для кожного. Подробиці та особливості цих процедур добре описані у цій статті. Якщо все буде зроблено правильно, можна буде успішно користуватися додатком.