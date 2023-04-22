Рідні військових, які потрапили у полон або вважаються зниклими безвісти часто потрапляють у шахрайські схеми, коли у них за допомогу у пошуках вимагають кошти.

Що робити аби цього не сталося розповіли у Тернопільській обласній військовій адміністрації.

– Часто батьки повідомляють про випадки шахрайства в тому числі і в нашій області, – каже Петро Гурняк, регіональний координатор з питань осіб, зниклих безвісти. – Рідні у таких ситуаціях за будь-яку соломинку хапаються, аби врятувати родича, сина, брата, чоловіка з полону або віднайти його. Один із недавніх випадків: фотографію зниклого розмістили у фейсбуці, вказали прізвище ім’я і по батькові і свої телефони. У результаті на вказані телефони зателефонували і вимагали гроші за інформацію. При пошуку рідних заборонено виставляти фотографії на фейсбук, інші спільноти та медіа-ресурси, бо це все приманка для шахраїв. Якщо вже потрапили на шахрайську схему, то необхідно зателефонувати в поліцію і вказати телефон того, хто вимагав гроші чи щось інше. І далі ним вже займатимуться правоохоронні органи. Ми розробили алгоритм дій, у ньому є порядок звернення у поліцію, куди писати листи. Також співпрацюємо з безоплатною правовою допомогою і надаємо кому потрібно адвоката. Якщо рідних шукають внутрішньо переміщені особи, то теж пишуть заяви у поліцію, приходять до нас і ми справи перенаправляємо у другі області на пошукові групи.

В обласній військовій адміністрації наголошують, що пошуком зниклих безвісти або військовополонених українців займаються лише поліція, СБУ та Уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин. У Тернопільській області працює регіональне представництво Офісу Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Зібрані дані координатор передає аналітикам Офісу Уповноваженого. Звернутися до регіонального координатора в Тернопільській області можна особисто за адресою: Тернопіль, вулиця Михайла Грушевського, 8, кабінет № 218 або ж за телефонами: +38 (096) 490-49-74, +38 (097) 003-54-05.

Окрім цього, рідні військовослужбовців з Тернопільщини також можуть отримати допомогу у пошуку в Регіональному центрі Західного регіону Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Телефон гарячої лінії Західного РЦ: 0-800-300-541, для дзвінків з-за кордону: +380322295754. Ще можна зателефонувати на гарячі лінії: Міноборони (тел. 0 800 500 44), Нацполіції (0 800 21 21 51 або +38 089 420 80 67), Національного бюро при Мінреінтеграції (16 48 або 044 287 81 65), Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених (тел. +38 067 650 83 32 або +38 098 087 36 01).