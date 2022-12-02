Як сьогодні вимикатимуть світло: графік на 2 грудня

Як повідомляє ВАТ «Тернопільобленерго», другого грудня у Тернопільській громаді запроваджено стабілізаційний графік погодинних вимкнень електричної енергії споживачам.

Застосовується обмеження електроенергії 4 через 8 годин (4 години електроенергія буде, а 8 годин – ні).

Енергетики наголошують, що даний стабілізаційний графік погодинних вимкнень електричної енергії споживачам буде діяти у тому випадку якщо не виникатиме дисбалансу в енергосистемі країни, в іншому випадку запроваджуються аварійні відключення, попередити про які заздалегідь неможливо.

Вказаний час відключень може збільшуватись, зважаючи на необхідність доїзду оперативних бригад до енергооб’єктів для проведення перемикань. Окрім цього, у час повітряної тривоги працівники компанії не можуть перебувати на енергооб’єктах, а це теж може збільшити перерву в електропостачанні.

Виходячи із стану в електромережі країни та свідомого використання електроенергії споживачами, тривалість обмежень може бути менша.