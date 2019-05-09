Штовхання, підніжки, образи, приниження у соціальних мережах – з таким явищем, як булінг, стикався чи не кожен: як агресор, потерпілий чи спостерігач.

Булінг – різновид насильства, його ознакою є систематичність, а ролі чітко визначені – кривдник та постраждалий. Наслідками таких дій щодо дитини є психічна, фізична шкода, приниження, страх, тривога, підпорядкування інтересам булера, спричинення соціальної ізоляції потерпілого.

У січні цього року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)». Він передбачає покарання за булінг: штраф від 850 до 1700 гривень або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин. Якщо цькування повторне або вчинене групою осіб, штраф складатиме від 1700 до 3400 гривень, а тривалість громадських робіт – від 40 до 60 годин. За малолітнього або неповнолітнього кривдника відповідальність несуть батьки або особи, які їх заміняють. Особиста ж відповідальність наступає з 16 років. До слова, за неповідомлення поліції про відомі випадки цькування серед учнів відповідальність загрожує і директору школи – у вигляді штрафу від 850 до 1700 гривень або виправних робіт тривалістю до одного місяця з відрахуванням до 20% заробітку.

Як же захистити свою дитину від булінгу? Подайте заяву директору школи про випадки цькування щодо дитини. Поясніть дитині, до кого вона може звернутися за допомогою у разі цькування, наприклад, до вчителів, керівництва школи, психолога, старших учнів чи батьків інших дітей. Якщо ж на рівні навчального закладу вирішити проблему не вдається – зверніться до правоохоронців. Поліція у таких випадках складає протокол про вчинення адміністративного правопорушення. Справу передають до суду і розглядають протягом 15 днів. Суд призначає вид і розмір покарання. Щодо доказів, то ними можуть бути пояснення сторін, висновки експертів, зіпсовані речі, письмові документи, листування (зокрема і переписка в соціальних мережах), відеоматеріали, тощо.

Додамо, номер Єдиного контакт-центру безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103. Діти, до слова, мають право безкоштовно одержати послуги адвоката системи БПД. Психологічну допомогу можна отримати, зателефонувавши на національну дитячу «гарячу лінію» – 116-111.

Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області